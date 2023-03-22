Зеленський приїхав до Бахмуту нагородити героїв [ Редагувати ]
У середу, 22 березня, президент України Володимир Зеленський прибув на Донеччину.
Донеччина. Передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави.
"Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за нашу незалежність!", - додав він.
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