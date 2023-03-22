"У багатоповерхівку в Запоріжжі вдарили дві російські ракети" - ОВА [ Редагувати ]
яУ середу, 22 березня, під час обстрілу Запоріжжя окупанти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розміщеній у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Про це повідомляється у Telegram Запорізької ОВА.
Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку - стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!
За даними ОВА, наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів.
Про все, що відбувається у місті під обстрілами читайте за посиланням.
по темі
У середу, 22 березня, у Запоріжжі - пекло. Окупанти обстрілюють житлові будинки
Британська розвідка проаналізувала недавню заяву колаборантів у Запорізькій області
У неділю зранку, 19 березня, окупанти обстріляли Сумську область з мінометів
За минулу добу, 18 березня, окупанти 53 рази обстріляли Херсонську область з важкого озброєння
Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру