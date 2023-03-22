яУ середу, 22 березня, під час обстрілу Запоріжжя окупанти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розміщеній у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Про це повідомляється у Telegram Запорізької ОВА.

Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку - стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!

За даними ОВА, наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів.

Про все, що відбувається у місті під обстрілами читайте за посиланням.