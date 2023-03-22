"У Запоріжжі - пекло": що відбувається у місті під обстрілом (фото,відео) [ Редагувати ]
У середу, 22 березня, у Запоріжжі - пекло. Окупанти обстрілюють житлові будинки. Після обстріл почались пожежі.
Пряме потрапляння в житловий будинок! Ніяких військових обʼєктів поряд немає.
У мережі також зʼявилися фото наслідків "прильотів" та момент влучання.
Тим часом у Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
"росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначимо, що одна з ракет не розірвалась і застрягла у даху будинку.
Реакція Зеленського
Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя.
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