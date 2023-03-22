У середу, 22 березня, у Запоріжжі - пекло. Окупанти обстрілюють житлові будинки. Після обстріл почались пожежі.

Пряме потрапляння в житловий будинок! Ніяких військових обʼєктів поряд немає.

У мережі також зʼявилися фото наслідків "прильотів" та момент влучання.

Тим часом у Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначимо, що одна з ракет не розірвалась і застрягла у даху будинку.

Реакція Зеленського