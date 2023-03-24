Окупанти атакували "Шахедами" Кривий Ріг: є влучання [ Редагувати ]
Російські окупанти у ніч на 24 березня атакували "Шахедами" Кривий Ріг. Про це повідомляє в Telegram Олександр Вілкул.
Він зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу дронами-камікадзе в місті зафіксовано влучання.
"Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - додав голова військової адміністрації Кривого Рогу.
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