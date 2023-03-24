Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: прикмети [ Редагувати ]
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Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з дванадесяти церковних свят, вважається третім за значенням після Великодня і Різдва Христового.
Свято Благовіщення означає "блага" звістка. Саме цього дня перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл, щоб сповістити її про скоре народження Ісуса Христа, Сина Божого, Спасителя людства.
Прикмети на Благовіщення
- Якщо ластівки ще не прилетіли - весна прийде пізно і буде холодною.
- Вітряний день з ранковим туманом - влітку буде хороший врожай.
- Сонце зійшло на чистому небі - весна буде ранньою.
- Мороз - до хорошого урожаю огірків, а гроза - до теплого літа і великої кількості горіхів.
- На небі мало зірок - кури нестимуть мало яєць.
- На даху домівки лежить сніг на Благовіщення - через місяць він ще буде лежати в полі.
- Впустити крихти зі столу під час святкової трапези - до великої кількості мух у будинку.
- Якщо на Благовіщення тепла погода - весь рік буде хороший вилов риби.
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