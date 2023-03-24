Нова мекка ринку нерухомості в Україні. Закарпаття. Регіон, вартість оренди житла, в якому справжні гойдалки. Від 4 тисяч гривень до півтори тисячі доларів на місяць. І навпаки. За ціною оренди - це найдорожчий регіон в країні. Збільшується кількість пропозицій на нове житло і вторинний ринок. Чому? Квартирним питанням на Закарпатті займався Євген Соломін.

Зростання цін на оренду житла на Закарпатті почалося торік на початку лютого. Несподівано для місцевих рієлторів почали їхати кияни. Але справжній бум стався після початку повномасштабної війни. Закарпаття стало одним із гуманітарних хабів, який приймав переміщених осіб зі Сходу, Півночі на Півдня України. В регіон, за різними даними, заїхало від мільйона до півтора біженців. Частина перетнула кордон і опинилась у ЄС, близько 400 тисяч зупинилося тут.

Вартість оренди житла піднялась з 4-6 тисяч гривень до півтори тисячі доларів. Такі ціни була торік у травні. Елітний сегмент ринку сягав позначки 4-4,5 тисячі доларів. Деокупація центральних областей, півдня та Харківщини спричинила відтік людей з регіону та зменшення цін на оренду. Але не на довго.

Оксана Матей, рієлторка:

10 жовтня, коли почались масовані обстріли по території України, тоді знову почали масово приїжджати й знову почали рости ціни.

Зростання цін тривало і взимку - у період відключень електрики. Але вже нині вартість оренди не просто стабілізувалася, а пішла донизу.

Оксана Матей, рієлторка:

Наприклад, зараз однокімнатну квартиру можна підшукати собі в межах 300 доларів. 2-кімнатну можна зняти за 500-600 доларів, але багато що залежить від того, що там у квартирі, який поверх, який ліфт, будинок, район.

Нове житло на продаж - зросло в ціні. З 700-750 доларів за квадратний метр рік тому до 850-900 доларів за той самий квадратний метр. І це стартова позначка. Але і будувати стали менше.

Олег Боршовський, головний архітектор Ужгорода:

Якщо порівняти, то у 2021 здали в експлуатацію 120 тисяч кв. м житла, то у 2022 - 80 тисяч. Але це добудова йде тих об'єктів, які були розпочаті. Місто є безпечним для проживання, тому і вартість житла піднялась.

Цього року видано лише 6 вихідних документів на забудову певних територій у місті. Але через свою наближеність до кордонів ЄС та безпечність інвестори прицінюються.

Олег Боршовський, головний архітектор Ужгорода:

Є багато питань реконструкції, реновації, добудова об'єктів, які стояли й не добудовувалась. Дуже багато фірм, забудовників розглядають місто Ужгород як певний майданчик для майбутньої розбудови.

Прогноз щодо цін на нерухомість та оренду в найближчій перспективі залежить від ситуації на фронті та тактики росіян, які не припиняють обстріли українських міст. Проте фахівці з нерухомості в Ужгороді впевнені, що довоєнних цін в гривнях уже не буде. А вартість нових квадратних метрів ростиме і через війну, і через здорожчання будівельних матеріалів, ускладнення логістики та попит на житло у відносно безпечному регіоні.