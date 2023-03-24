Макрон та лідери ЄС заявили про плани відвідати Китай [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Китай у квітні. Його супроводжуватиме глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Французький лідер у п'ятницю, 24 березня, оголосив, що його поїздка запланована на початку квітня.
"Я запропонував президентці фон дер Ляєн супроводжувати мене під час візиту, щоб представити єдиний європейський голос у Пекіні", - сказав він.
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