Зеленський провів перестановки у складі РНБО [ Редагувати ]
У пʼятницю, 24 березня, президент України Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомляється на сайті президента.
Згідно з указом президента у персональному складі РНБО затвердили віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова
Крім того, указ передбачає виведення Павла Рябікіна зі складу Ради національної безпеки та оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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