Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуацію в окупованому Мелітополі.

"Для них (окупантів - ред.) є привід для паніки. За останні 2 тижні ліквідовано одного колаборанта, інший знаходиться на лікарняному. З одного боку видно, що іде ліквідація колаборантів, з іншого боку бачимо, що ворог не виконує та зовсім забув про своїх колаборантів і тих, кому він обіцяв захмарні заробітні плати. Ці виплати не відбуваються з грудня місяця. Ворог не платить заробітні плати на тимчасово окупованих територіях. Навіть тиждень тому намічався мітинг, але йому не дали пройти. Сьогодні склалася ситуація, що ворогу не вірить навіть колаборанти та що вони говорять", - каже Федоров.

За його словами, в селах навколо Мелітополя почалися таємні зустрічі.

"На таємних зустрічах ворог починає готувати населення до евакуації. Наприклад, в одному з сіл навколо Мелітопольського району 22 березня пройшли зустрічі в дитячих садочках, школах де чітко розробляли план евакуації під час контрнаступу ЗСУ. Також ворог розсилає інформацію, як діяти під час контрнаступу ЗСУ. Це все розганяє паніку серед колаборантів. Ми зараз не можемо говорити, що хтось з колоборантів почав бігти, але паніка сильна, вони готують план для побігу", - каже він.