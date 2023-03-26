Зеленський провів спеціальну військову нараду [ Редагувати ]
У неділю, 26 березня, президент України Володимир Зеленський розповів про нараду з військовими.
Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, з розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки.
"Постійно, незмінно максимум уваги – ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави і суспільства. Це неправильно, несправедливо – коли у наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки – далеко від окопів, від щоденного болю українців", - додав він.
Зараз так само, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії йдуть дійсно географічно далеко від багатьох. Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги.
"Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте і про збори волонтерів – і долучайтеся, коли маєте змогу. Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів, а всіх, хто може поширювати правду про агресію. Сила України – це сила всіх, хто б’ється за Україну і хто допомагає бійцям. Слава всім нашим воїнам, хто в бою! Дякую всім, хто допомагає обороні!", - сказав президент.
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