Окупанти вдарили по житловому кварталу Слов'янська, десятки поранених (фото, відео) [ Редагувати ]
Російська військ вранці 27 березня обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Про це повідомили у соцмережах місцеві жителі, пізніше відео наслідків опублікував президент Володимир Зеленський.
За даними Донецької ОВА, щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.
Рашисти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300. Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.
Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється - триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково.
На удар по Слов'янську відреагував президент Зеленський:
Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. Триває розбір завалів.
по темі
Російські війська увечері та вночі застосовували проти України ракети на півдні
У четвер вночі, 23 березня, окупанти обстріляли центр Херсона
Внаслідок повітряних атак росіян - щонайменше сім загиблих на Київщині. Під ударами опинився Ржищів - райцентр на березі Дніпра. Ворог у кілька хвиль накрив місцеві гуртожитки, де жили і переселенці.
Здається, що тут не зосталося жодної будівлі, на якій війна б не залишила хоч невеличкого сліду. Про долю однієї салтівської дев'ятиповерхівки - наш наступний сюжет.
Російські війська змінюють основні напрямки своїх ударів ракетами та дронами-камікадзе. Енергетика залишається мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, а також концентрація наших військ і логістика. Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький
Їхні будинки розбивають ворожі снаряди, але люди ремонтують оселі. Бізнес працює на межі кризи, але двері для відвідувачів не закриває ні на день. Понад 10 тисяч родин постраждало від обстрілів окупантів.