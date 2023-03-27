Бізнес у Нікополі, що на Дніпропетровщині: як живуть та працюють містяни під обстрілами

Їхні будинки розбивають ворожі снаряди, але люди ремонтують оселі. Бізнес працює на межі кризи, але двері для відвідувачів не закриває ні на день. Понад 10 тисяч родин постраждало від обстрілів окупантів.