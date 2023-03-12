Рашисти обстріляли Слов’янськ: пошкоджена залізниця та електромережа [ Редагувати ]
У Слов'янську Донецької області через російський обстріл пошкоджено контактну електромережу та залізничні колії. Про це повідомив мер міста Вадим Лях. За його словами, ніхто не постраждав.
Сьогодні, 12 березня, через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію.
На щастя, обійшлося без жертв.
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