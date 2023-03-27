У тимчасово окупованому Криму зростають проукраїнські настрої, а російські окупанти в паніці вивозять сім'ї та розпродають майно на півострові.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється, на вулицях тимчасово окупованих населених пунктів півострова суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. У такий спосіб небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення Криму під контроль України неминуче.

Окрім того, помітно активізувався партизанський рух. У міністерстві зазначають, що це свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.

"Тим часом російські ставленики та військове командування в страху вивозять свої сім’ї та розпродують майно. Бо бояться. Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож найімовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірваний", - додали у відомстві.

Українська влада закликає кримчан бути уважними й обережними, не піддаватися на жодні провокації. За можливості повідомляти про місце перебування ворога чи його техніку. Зробити це можна за допомогою чат-боту "єВорог" або платформи Центру національного спротиву.