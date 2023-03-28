Сьогодні, 28 березня, Франція визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове", - зазначив Зеленський.

Президент виразив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії, як минулих, так і сьогоденних.

Визнання парламентом 🇫🇷 Голодомору 1932–1933 років геноцидом 🇺🇦 народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок 🇫🇷 у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! 🇺🇦🤝🇫🇷 pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж подякував Франції за вшанування пам'яті жертв Голодомору.

"Я вдячний Франції за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців і за вшанування пам'яті жертв Сталіна та його режиму", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що з цим історичним голосуванням французький парламент дав зрозуміти, що такі злочини ніколи не будуть забуті та ніколи не повинні повторюватися.