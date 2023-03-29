ЗСУ вдарили по окупантах в Мелітополі: що відомо [ Редагувати ]
У середу зранку, 29 березня, у Мелітополі прогриміло кілька вибухів. Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.
Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу.
Місцеве видання "РІА Мелітополь" виклало відео, як стверджується, нової "бавовни" у місцях скупчення російських загарбників. На відзнятих кадрах видно спалахи і характерні для вибухів звуки.
Також журналісти пишуть про дим у районі аеродрому, який росіяни з початку повномасштабної війни використовують як свою базу.
Тим часом російські пропагандисти підтвердили удар. Російське видання "РИА Новости"пише про удар по залізничних шляхах, якими окупанти перекидають своєму угрупуванню на півдні техніку і боєприпаси. "Українські війська вранці у середу обстріляли залізничне депо у Мелітополі – є пошкодження і руйнування, але постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні.
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