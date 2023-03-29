Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Про це повідомляє глава держави в інтерв'ю Associated Press.

Він заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.