Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Про це повідомляє глава держави в інтерв'ю Associated Press.
Він заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.
Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів.
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