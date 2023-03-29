Іспанія має намір передати Україні перші танки Leopard 2 вже після Великодня. Мова йде про шість одиниць. Про це повідомляє на El Pais.

Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню.

За інформацією ЗМІ, танки вже відремонтували на заводі в Севільї і цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.

Зазначимо, що за юліанським календарем Великдень цього року припадає на 16 квітня, а за григоріанським його святкуватимуть 9 квітня.