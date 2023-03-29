Коли Іспанія передасть Україні танки Leopard 2 - El Pais [ Редагувати ]
Іспанія має намір передати Україні перші танки Leopard 2 вже після Великодня. Мова йде про шість одиниць. Про це повідомляє на El Pais.
Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню.
За інформацією ЗМІ, танки вже відремонтували на заводі в Севільї і цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.
Зазначимо, що за юліанським календарем Великдень цього року припадає на 16 квітня, а за григоріанським його святкуватимуть 9 квітня.
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