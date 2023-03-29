На даному етапі війни Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, зброя великої дальності та бронетехніка, а винищувачі F-16 "на цій стадії війни" українцям не допоможуть. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті.

Зараз головна потреба українців - це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка.

І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння...

Щодо винищувачів F-16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни.

Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління.

Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно.