Глава Пентагону назвав головну потребу українців на полі бою [ Редагувати ]
На даному етапі війни Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, зброя великої дальності та бронетехніка, а винищувачі F-16 "на цій стадії війни" українцям не допоможуть. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті.
Зараз головна потреба українців - це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка.
І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння...
Щодо винищувачів F-16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни.
Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління.
Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно.
Глава Пентагону заявив, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ.
по темі
Американська влада не постачає Україні снаряди зі збідненим ураном, які Києву пообіцяла Велика Британія. Однак росія перебільшує загрозу застосування таких боєприпасів. Про це заявив на брифінгу в Білому домі представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі
Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 німецьких танків Leopard. Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-10") заявив міністр оборони США Ллойд Остін
Україна користуючись значним виснаженням російської армії та постачанням західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні цього року
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що завчасне припинення вогню в Україні може бути використане росією на свою користь
Німеччина у найближчі роки планує збільшити військову допомогу Україні. За інформацією Der Spiegel, заступник статс-секретаря при Міністерстві фінансів ФРН Флоріан Тонкар у листі попросив бюджетний комітет Бундестагу виділити для цього більше грошей. Загальна сума підтримки може перевищити 15 млрд євро