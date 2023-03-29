Європейські ігри-2023 відбудуться без росіян і білорусів [ Редагувати ]
Не допускати спортсменів із рф і Білорусі до третіх Європейських ігор пообіцяли організатори змагань у польському Кракові.
Про це повідомляє Reuters.
Білоруські та російські спортсмени не отримають допуск на Європейські ігри-2023. Змагання заплановані на 9-25 червня у Кракові та низці прилеглих міст.
"Спортсменів, які представляють Російську Федерацію і Білорусь, на наших Іграх у жодному разі не буде", – запевнив голова оргкомітету Ігор Марчін Новак.
Європейські ігри або Європіада – комплексні спортивні змагання регіонального рівня в трьох десятках дисциплін. Перші Ігри провели в 2015 році в Баку. Європіада-2019 відбулася в Мінську, де Україна посіла 3-тє місце в загальнокомандному заліку.
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