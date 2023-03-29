Західним партнерам України необхідно прискорити постачання озброєння, щоб гарантувати поразку росії та припинити спроби окупантів захопи території.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому Саміті за демократію, організованому Сполученими Штатами.

Зеленський нагадав, що побував на передовій і там чітко видно, яка допомога потрібна українським військовим.

"Воїни під Бахмутом не можуть тижнями чекати, щоб завдати артилерійської відповіді росіянам. Вогонь має бути миттєвим, таким, що знешкоджує загрозу. Такими ж швидкими мають бути всі наші рішення. Але чомусь санкції проти Росії повільніші, ніж агресія Росії", - сказав він.

Президент зауважив, що глобальний тиск на російську еліту слабший ніж її мотив терпіти кремль. При цьому підтримка українських військових в окопах менш далекобійна ніж зброя терористів, що діють проти України.

"Та й ваша власна готовність боронити свої демократії менш рішуча ніж наміри тих хто хоче світової війни проти демократії. Демократії потрібна допомога. Зараз. Цього року, а не колись. Ми здатні це забезпечити, але дійте! Будь ласка, колеги, дійте!" - підкреслив Зеленський.