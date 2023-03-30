Японія виділила Україні новий пакет допомоги на 470 млн доларів: що увійшло [ Редагувати ]
Уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Японії.
"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни "Великої сімки", продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення рф", - йдеться у повідомленні МЗС Японії.
В рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.
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