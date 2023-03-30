"Авдіївка повністю зруйнована" - мер [ Редагувати ]
Авдіївка повністю зруйнована, в ній не залишилося жодного цілого будинку. Таку заяву зробив голова міської адміністрації Віталій Барабаш
За його словами, наступного тижня з міста планують примусово евакуювати останніх шістьох дітей, яких батьки ховають від влади.
Мова не йде про вилучення дітей у батьків: хоча б один з них повинен обов'язково їхати з дитиною. Ми дали їм час (минуло майже два тижні) – наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо таким чином. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити – треба просто брати і вивозити.
За його словами, у місті повністю розбито інфраструктуру.
Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований - це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і наново будувати. Зараз жодного вцілілого будинку.
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