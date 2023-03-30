Авдіївка повністю зруйнована, в ній не залишилося жодного цілого будинку. Таку заяву зробив голова міської адміністрації Віталій Барабаш

За його словами, наступного тижня з міста планують примусово евакуювати останніх шістьох дітей, яких батьки ховають від влади.

Мова не йде про вилучення дітей у батьків: хоча б один з них повинен обов'язково їхати з дитиною. Ми дали їм час (минуло майже два тижні) – наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, діятимемо таким чином. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити – треба просто брати і вивозити.