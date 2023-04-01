Ціни на овочі: чи чекати українцям на подорожчання [ Редагувати ]
У суботу, 1 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат Верховної Ради, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук розповів про те, що буде з цінами на агропродукцію, овочі та цибулю в країні найближчим часом.
За моїми прогнозами, орієнтовно з 15-17 травня піде зниження цін на овочі та на цибулю, тому що збільшились площі в різних регіонах під посів. Піде продукція з домогосподарств та малих теплиць. І ціни продукції з 15-17 травня почнуть знижуватись.
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