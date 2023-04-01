Під Бахмутом загинув колишній боєць батальйону "Торнадо" з позивним "Моджахед" [ Редагувати ]
Під Бахмутом загинув колишній боєць батальйону "Торнадо" з позивним "Моджахед". Це громадянин Білорусі, доброволець-мусульманин Данило Ляшук. Про його загибель повідомив капелан Хаджімурад Путілін.
Також про смерть "Моджахеда" пише ексдепутат Андрій Лозовий.
Уродженець білоруського Бреста захищав Україну з 2014 року, мав звання Народного героя України. З 2014 року був двічі важко поранений, проте після реабілітації повертався на фронт.
Свого часу фігурував у гучній кримінальній справі. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок щодо 12 ексбійців "Торнадо". Серед них був і Ляшук. Його засудили до 10 років позбавлення волі. Усіх їх звинувачували у тортурах та інших знущаннях над мирними жителями.
Ляшук вийшов на волю згідно з "законом Савченко" ще до початку повномасштабного вторгнення рф.
У лютому 2022 року знову пішов на фронт. Захищав Київ і передмістя, брав участь у боях на Харківщині та Миколаївщині, проводив диверсійну роботу на окупованій території Херсонщини.
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