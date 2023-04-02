Під Конотопом окупанти вбили водія молоковоза та експедитора [ Редагувати ]
У Конотопському районі Сумської області двоє людей загинули через мінометний обстріл російських військ. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської ОВА Тарас Савченко.
Ранок неділі розпочався з трагічної звістки. На Сумщині знову втрати.
Близько 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. В результаті обстрілу загинули 2 людини - водій молоковоза та експедитор. Мирні жителі, які просто працювали...
Очільник Сумщини закликав мешканців прикордонних областей бути особливо обережними, оскільки ворог цинічно б’є по мирному населенню.
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