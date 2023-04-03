Попри деокупацію міст і населених пунктів, війна в Україні триває. Жителі країни постійно стикаються з повітряними тривогами та підвищеною небезпекою.

У цей період особливо важливо допомогти дитині та створити для неї максимально безпечні умови, а також по можливості максимально зберегти її психіку.

У Мінреінтеграції дали поради, як себе правильно поводити з дитиною під час повітряної тривоги, щоб знизити у неї рівень тривоги.