Війна триває: як допомогти дитині під час повітряної тривоги [ Редагувати ]
Попри деокупацію міст і населених пунктів, війна в Україні триває. Жителі країни постійно стикаються з повітряними тривогами та підвищеною небезпекою.
У цей період особливо важливо допомогти дитині та створити для неї максимально безпечні умови, а також по можливості максимально зберегти її психіку.
У Мінреінтеграції дали поради, як себе правильно поводити з дитиною під час повітряної тривоги, щоб знизити у неї рівень тривоги.
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