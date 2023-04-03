У понеділок, 3 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автівку. Попередньо, є постраждалий. Про це повідомляється у Telegram-каналі мера міста Івана Федорова.

У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі.

За його словами, наразі уточнюється, "у якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині".

Тим часом російські пропагандисти також пишуть про підрив машини в окупованому Мелітополі, вони стверджують, що нібито внаслідок цього "постраждала одна людина".