До Києва прибули гендиректор ЮНЕСКО, генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини [ Редагувати ]
Гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азуле прибула з візитом до Києва, повідомила заступник голови українського МЗС Еміне Джапарова.
Крім того, до столиці України приїхала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
До України також прибув заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр. Він відвідав село Загальці на Київщині. Угорський уряд має намір виділити кошти на відновлення зруйнованих у селі садочка та школи.
Раніше сьогодні, 3 квітня, до Києва прибув з неоголошеним візитом віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. Він планує обговорити відновлення України, а також співпрацю з нею в енергетичній сфері. Разом із ним приїхав президент Федерального союзу промисловості ФРН Зігфрід Руссвурм.
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