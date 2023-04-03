Гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азуле прибула з візитом до Києва, повідомила заступник голови українського МЗС Еміне Джапарова.

Крім того, до столиці України приїхала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

До України також прибув заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр. Він відвідав село Загальці на Київщині. Угорський уряд має намір виділити кошти на відновлення зруйнованих у селі садочка та школи.

Раніше сьогодні, 3 квітня, до Києва прибув з неоголошеним візитом віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. Він планує обговорити відновлення України, а також співпрацю з нею в енергетичній сфері. Разом із ним приїхав президент Федерального союзу промисловості ФРН Зігфрід Руссвурм.