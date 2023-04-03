Коронавірус на вихід не збирається. Попри прогнози науковців, пандемія продовжується і навіть набирає обертів і в світі, і в Україні.

Цієї весни компанію ковіду складає грип та ГРВІ. Лише за тиждень, наприклад, у столиці зареєстровано майже 13 тис. нових випадків. Хоча тенденція до зниження рівня захворюваності таки є. Про особливості цьогорічного епідсезону докладніше - далі в сюжеті.

Наталя заколисує на руках свою двомісячну донечку Любу. Каже: дівчинка підхопила сильну вірусною інфекцією. І вони вже тиждень у лікарні.

Наталя Назарук, мама немовляти:

Спочатку носик був забитий, потім кашель. Нас сімейна послала і ми поїхали + нам порадила залишитися у відділі, бо маленька дитина.

Заразитися донечка могла від своїх братів та сестер, припускає жінка. У них велика родина - тринадцятеро дітей. Старші теж хворіли, але у легшій формі.

Наталя Назарук, мама немовляти:

Та так само теж, з носа текло, і кашель був, але в старших дітей так як би легше перехворіли, вона найважче, бо напевно найменша і тому.

Пульмонологічне відділення дитячої лікарні - вже декілька місяців переповнене, розповідають медики. Навіть змушені були частину своїх пацієнтів перенаправляти в інші медзаклади.

Моніка Макян, завідувачка пульмонологічного відділення:

Не вистачає ліжкомісць. Останні три місяці приблизно то у нас така ситуація, в інфекційну лікарню ми відправляємо коли у нас немає місць.

Більшість їхніх пацієнтів - діти до трьох років, кажуть медики. І зазвичай - із вірусними пневмоніями - такими як ковід та грип. Часто ці інфекції накладаються одна на одну. Звідси і серйозні ускладнення.

Моніка Макян, завідувачка пульмонологічного відділення:

Ймовірно, інфекція дає такий важкий стан у дітей. Цього року діти більше блюють, поносять, тобто інтоксикаційний синдром пов'язаний з ураженням вірусу не тільки дихальних шляхів, але і шлунково-кишкового тракту.

Іванна Клим, заступниця гендиректора з медичної частини інфекційної лікарні:

У нас цього року побільшало дітей із ковідом. Побільшало дітей, які мають ускладнення з боку органів дихання. Більше дітей знаходяться на кисневій підтримці. Це діти переважно до одного року.

А це вже інша інфекційна лікарня. Окрім маленьких пацієнтів - сюди госпіталізують і дорослих. Щодня - по два десятки нових хворих. Наразі зайнята половина всіх ковідних ліжок. Лікарі кажуть: в попередні роки сезон вірусних захворювань припадав на осінь-зиму, цьогоріч змістився - на весну. Хвиля ковіду не спадає вже кілька місяців.

Іванна Клим, заступниця гендиректора з медичної частини інфекційної лікарні:

Враження, що Дельта ковід з'єднався з Омікроном у цей сезон. Тому що у нас є цей проміжок віковий діти до одного року, діти до трьох років переважно хворіють і 65 плюс.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

За березень місяць маємо майже в два більше захворювань ніж за лютий цього року. Ті, штами які були попередні,вони не давали такої кількості хворих серед дітей. Тобто ми маємо зараз мутацію штамів вірусу.

Домінує в області штам Омікрон - циркулює відразу кілька його типів. Їхня особливість - висока заразність. За березень - в області від ковіду померло чотирнадцять людей. А від початку року - двадцять сім.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

Я хочу наголосити на тому, що вакцинація - це єдиний доведений вченими, медиками-практиками метод і спосіб уникнути важких наслідків цього захворювання. І мати шанс на життя.

До того ж, в області не спадає захворюваність на грип та ГРВІ. За минулий тиждень - майже сім тисяч хворих, більшість - 60 відсотків - це діти. Якщо на початку року в області домінував грип А. За останні тижні, кажуть експерти, естафету перехопила вірусна інфекція вже іншого - легшого типу.

Іванна Клим, заступниця гендиректора з медичної частини інфекційної лікарні:

Зараз підтверджуючими швидкими тестами ми виявляємо грип Б. При грипі Б переважно ми справляємося амбулаторно.

Відтак, медики сподіваються, що це дасть змогу розвантажити профільні лікарні.