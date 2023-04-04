Україна потребує реанімобілів. І що ближче до передової, то гостріше: адже чимало машин пошкоджені під час боїв чи потрапили під обстріл. Поповнити автопарк швидких - мета проєкту, який реалізують міжнародні благодійники. Вони передають до нашої країни справжні реанімації на колесах. Зараз автівки отримали Одещина та Миколаївщина.

Компактний, потужний та швидкий: новий реанімобіль прямує до реабілітаційного центру Одеси! Та їде не порожній: всередині - медикаменти. Все це - і машина, і ліки для військових! Волонтери показують, чим оснащена швидка: киснева станція, медпрепарати, відсмоктувач, перев'язувальні матеріали - все, щоб стабілізувати стан пацієнта та безпечно довезти його до лікарні.

Катерина Богадельнікова, представниця благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":

Тут в нас є дефібрилятор і монітор для всіх показників життєдіяльності, які необхідні. Тобто, ми можемо підключити пацієнта і повністю слідкувати за всіма показниками, які нам необхідні, щоб оцінити його стан здоров'я

Днем раніше ще один такий автомобіль волонтери передали лікарні у Березнегуватому на Миколаївщині: селище майже зруйноване від ворожих обстрілів. Прифронтові зони та передова - саме вони зараз найбільше потребують швидких з сучасним обладнанням.

Олександр Яцина, керівник благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":

Головна мета нашого фонду - доставляти обладнання та машини в ті місця, де повністю відсутнє логістичне живлення. Тобто, ми доставляємо машини по Донецькому, Луганському, Херсонському, Миколаївському та Запорізькому напрямку. В середньому така машина спасає життя шістьом людям за добу.

У рамках проєкту військовим та цивільним лікарням було доставлено вже п'ятдесят чотири таких реанімобілі. Все це коштом західних, зокрема, бельгійських благодійників. Вже незабаром машина, яку військові отримали в Одесі, вирушить до гарячих точок.

Позивний "Фокс", військовослужбовець Збройних сил України:

Дивіться, на Донецькому напрямку з Бахмуту в нас дві евакуаційні бригади постійно евакуюють тяжко поранених бійців, яким терміново треба до шпиталю. І вона буде виконувати цю працю і рятувати життя, а життя - це найважливіша річ у нашому суспільстві.

Крім швидких, волонтерська група лікарів реалізує ще один проєкт: з психологічної реабілітації.

Дар'я Баглай, представниця благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":

Відвідуємо військові частини з метою бойового злагодження військових, підготовки їх до участі у бойових діях, відновлення після участі у бойових діях, також ми працюємо з переселенцями, зокрема, дітками, сиротами, тими, хто пережив якусь втрату або важку травму.

А з Європи, тим часом прямують ще шість сучасних реанімобілів. До України вони прибудуть наприкінці квітня.