Колишнього президента США Дональда Трампа арештовано. Про це повідомив телеканал CNN.

Наразі 45-й президент США чекає на висунення звинувачення. Очікується, що незабаром у Трампа візьмуть відбитки пальців, після чого його доставлять до зали суду. Телеканал зазначає, що, ймовірно, після затримання на Трампа не надягатимуть наручники, оскільки він залишиться під постійним захистом правоохоронних органів.

Раніше окружна прокуратура Манхеттена повідомила, що Трамп порушив виборче законодавство, використавши гроші виборчого фонду. Трамп та його адвокати заперечують провину і сам факт злочину.

Колишньому президенту США ставлять у провину тяжку статтю - звинувачення стосується платежу в розмірі $130 тисяч за мовчання, який перед виборами 2016 року отримала порноакторка Стормі Деніелс (справжнє ім'я Стефані Кліффорд) від юристів Трампа.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни висунуть кримінальні звинувачення.