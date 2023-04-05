У середу, 5 квітня, президент Володимир Зеленський здійснить свій перший офіційний візит до Польщі від початку повномасштабної війни.

Про поїздку було оголошено за декілька днів.

Програма візиту

Зустріч з Дудою

Як очікується, одноденний візит президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської розпочнеться офіційним привітанням польського президентського подружжя у палаці в Варшаві.

Після чого Володимир Зеленський і Анджей Дуда поспілкуються тет-а-тет, а тоді відбудеться зустріч офіційних делегацій, які також проведуть перемовини.

Переговори стосуватимуться всього спектру польсько-українських відносин, починаючи з політики безпеки, оскільки Україна перебуває в умовах боротьби з повномасштабною агресією РФ.

Домінуючою темою будуть питання безпеки.

Також Україна і Польща торкнуться теми співробітництва. Не оминуть питання того, як воно розвиватиметься в майбутньомуу контексті того, як Україна виглядатиме вже після війни.

Під час зустрічі президентів також обговорюватимуться "чутливі теми польсько-українських відносин".

Це про історичні питання. Що дуже важливо для Польщі, для поляків у контексті історичної пам’яті та історичної поваги.

Зустріч з Моравецьким

Також Володимир Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Темами розмови будуть ситуація на фронті, співпраця, зокрема, щодо розширення прикордонної інфраструктури та експорт зерна з України (питання зернової угоди).

Зустріч з українцями і поляками

Вважливою ціллю візиту президента Володимира Зеленського є зустріч з поляками і, звичайно, з українцями, які проживають у Польщі.

Український лідер хоче сказати кілька слів полякам у контексті того, що сталося за останній рік - як поляки допомагають Україні, біженцям на кордоні або приймають їх у своїх домівках.

Зустріч президента з поляками та українцями запланована на сьогодні вдень у Королівському замку у Варшаві.

Спільний виступ президентів

О 18:00 (за київським часом о 19:00) у Королівському замку відбудеться спільний публічний виступ президентів Польщі та України.

Як повідомили польські ЗМІ, українська сторона прагнула організувати такий захід, і Анджей Дуда погодився на це. Втім, з міркувань безпеки президенти виступатимуть для обмеженої кількості глядачів.

До участі запрошуються поляки, а також українці, які проживають у Польщі. На Замковій площі встановлять великі екрани, завдяки чому можна буде спостерігати за виступами президентів.

Очікується, що там у присутності пересічних поляків та українців, Зеленський має виголосити промову, лейтмотивом якої, як зазначають польські політики, буде "висловлення вдячності Польщі та полякам за допомогу і підтримку України у складний момент української історії".