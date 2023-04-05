Візит президента до Польщі: у Зеленського розкрили деталі [ Редагувати ]
Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до Варшави з польською стороною буде обговорено великий перелік тем. Але пріоритетним є питання української оборони. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, президент України перебуває Польщі й вже розпочав разом із першою леді Оленою Зеленською свій офіційний візит.
Можу сказати, що зустрінеться із президентом Польщі, з прем'єром, буде багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей.
У Зеленського заплановані також зустрічі з польським бізнесом, рятувальниками, волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст.
І головне, ввечері буде велика промова президента для поляків і українців, які постійно або тимчасово перебувають у Польщі. Це справді перший візит президента до Польщі, бо раніше через її територію ми їхали до інших країн, а саме до Польщі ми їдемо цілеспрямовано вперше з початку війни.
При цьому він назвав пріоритетну тему, яка стоїть для української сторони сьогодні.
Оборона буде на першому місці, очевидно. Будемо говорити про оборону, економіку, транскордонний рух, зокрема залізничне сполучення, розширення можливостей для переходу кордону. Будемо багато говорити про економіку, як на державному рівні, так і буде зустріч з бізнесом. Будемо говорити про наші європейські справи, санкції. Великий перелік тем.
по темі
У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що постійно підтримує контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн
У середу, 5 квітня, президент Володимир Зеленський здійснить свій перший офіційний візит до Польщі від початку повномасштабної війни
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наразі є лише один шлях, щоб зупинити російський терор
Україна з початку повномасштабного російського пройшла довгий шлях. Однак і країні і її мешканцям вдалось витримати всі випробування
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала