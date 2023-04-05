Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до Варшави з польською стороною буде обговорено великий перелік тем. Але пріоритетним є питання української оборони. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, президент України перебуває Польщі й вже розпочав разом із першою леді Оленою Зеленською свій офіційний візит.

Можу сказати, що зустрінеться із президентом Польщі, з прем'єром, буде багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей.

У Зеленського заплановані також зустрічі з польським бізнесом, рятувальниками, волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст.

І головне, ввечері буде велика промова президента для поляків і українців, які постійно або тимчасово перебувають у Польщі. Це справді перший візит президента до Польщі, бо раніше через її територію ми їхали до інших країн, а саме до Польщі ми їдемо цілеспрямовано вперше з початку війни.

При цьому він назвав пріоритетну тему, яка стоїть для української сторони сьогодні.