Деокупація Криму: Подоляк назвав терміни [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. При цьому війна триватиме доки не буде звільнено всю територію України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним.
За словами Подоляка, у росії немає достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію.
Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму.
При цьому він підкреслив, що війни за Крим, як за окрему захоплену територію України росією не буде, але "буде війна за право існування демократичного світу".
Це не війна за територію, територія це тільки один із елементів. Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України.
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