У Кураховому триває ліквідація наслідків руйнувань від нічного російського бомбардування.

Донбас у воді та вогні! У Краматорську підтоплено близько 260 будинків на 30 вулицях. На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, внаслідок чого відбулося неконтрольоване скидання води. Там створюють бетонне загородження та розчищають русло річки для мінімізації наслідків розливу, розселяють людей із постраждалих будинків до тимчасового житла. У вогні - вся лінія лугансько-донецького фронту. Особливо важкі бої точаться за Бахмут. Непросто в Авдіївці. Новини зі східного фронту зібрав Євген Соломін.

У Краматорську прорвало дамбу. Березневий снігопад спровокував збільшення скидання води. Це призвело до руйнування частини водоскидного шлюзу.

Вода хлинула в приватний сектор, підтопивши 30 вулиць та близько 300 приватних будинків. Рівень води піднявся настільки, що людей довелося рятувати човнами. Де води було менше - мешканці виходили на суходіл самостійно.

На місці пошкодження дамби терміново зводять бетонне загородження.

- Очманіти! - Це тут так в низині багато води. Там рятувальна машина стоїть - Якщо наша машина заглохне у воді, рятувальники нас підчеплять і витягнуть.

У перші години із зони великої води рятувальники евакуйовано 17-тьох людей, зокрема, 2 дітей. Всі вони не могли вибратися із хат на безпечні острови.

Олександр Гончаренко, начальник Краматорської міської військової адміністрації:

Ліквідуємо наслідки прориву дамби. Із зони підтоплення 7 людей погодились евакуюватись до "Пункту незламності". Всі інші житимуть у родичів. Ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.

Водоскидний шлюз терміново укрпілюють бетонними блоками, мішками із глиною та піском. У Бахмуті окупанти не припиняють обстрілів та спроб прорвати нашу оборону. Гатять з усього арсеналу зброї.

Ворог контролює частину міста. Будівлі міської ради тут більше немає. Російські війська її знищили вщент. У напрямку Іванівського окупанти вже кілька днів не мають успіхів. Сили оборони контратакують.

Між Ступочками та Іванівським тривають позиційні бої. У районі Хромового ворог намагається взяти нашу висоту. Безуспішно. У напрямку Міньківки та лінії Роздолівка-Веселе без змін.

У Кураховому триває ліквідація наслідків руйнувань від нічного російського бомбардування.

Близько першої години ночі розпочався артилерійський обстріл. Прийшлися влучання в торгівельний комплекс. Потім почався обтріл житлових масивів з "Градів" з уражаючими протипіхотними елементами.

Евакуювати з такого пекла вдається не лише людей. Корова Віта з телятами - так само їде в безпечне місце.

Минула доба була бавовняна в окупованих Лисичанську та Троїцьку. Росіяни тут фіксували вибухи на складах з боєкоплектами та живою силою. Після цього московити ввели додаткові перевірки місцевих жителів - шукають партизан.

А ще рашисти прибирають до рук квартири українців.

Генштаб ЗСУ:

Так звана "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників.

З Невського поліцейські евакуювали трьох мешканців. Прорватися в село нині непросто, адже лінія фронту - поряд, а дорога прострілюється окупантами.

Поліцейські понад годину очікували, поки завершиться бій, аби вивезти місцевих, які постраждали від обстрілу.

Ракета окупантів поцілила у приватні будинки поряд з помешканням родини. Поранену до лікарні евакуювали військові медики. А згодом повернулися за батьками та сусідами.

Я не знаю, як живі остались! Я дивлюсь - летить така кругла! Взрив, я упав отут. Брата отут притисло. А вони отам.

Під час евакуації слідчий оглянув місця влучання ракети та задокументував черговий воєнний злочин окупаційних військ.