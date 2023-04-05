За рік повномасштабної війни команда здобула 15 медалей на світових і континентальних чемпіонатах.

Україна не братиме участі у змаганнях, у яких виступатимуть спортсмени з росії та білорусі! Це відповідь на пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів на Олімпіаду в Парижі під нейтральними прапорами. Рішення ухвалив Кабмін.

А якщо якась українська федерація зважиться ділити одну арену з представниками країн-агресорок, вона ризикує втратити статус національної. Про це попередили у Національному олімпійському комітеті. Українці не можуть і не хочуть бути нейтральними до тих, хто вбиває людей і нищить мирні міста.

Ніна Коломієць побувала на тренуванні української збірної з синхронного плавання, яка продовжує завойовувати найвищі нагороди на міжнародному рівні, навіть попри війну.

Ось на воді розпускається квітка, а за мить перетворюється на складний акробатичний етюд.

Так, ви сильні й міцні, хоч я вас і сварю!

Залізна дисципліна, тренування майже щодня. До цього спортсменки збірної України з синхронного плавання звикли. Але як узагалі тренуватися, коли за вікном війна?

Влада і Марина Алексіїви, призерки Олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання:

У нас не було електропостачання, гарячої води, тут в басейні було дуже холодно. Було чутно вибухи, ми біжимо в бомбосховище, перериваємо тренування

У таких умовах дівчата готувалися до етапу Кубка світу, який два тижні тому проходив у Канаді. Першого в історії синхронного плавання.

Українські мотиви у костюмах і музичному супроводі!

4 старти - і жодного фінішу без нагород! Наші синхроністки завоювали 2 золота і 2 срібла, й посіли третє загальнокомандне місце у Кубку світу з артистичного плавання. Переможний гімн України - знову почув весь світ.

Влада і Марина Алексіїви, призерки Олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання:

Кожен раз, коли підіймається прапор та грає наш гімн - це велика честь і гордість, що ми саме українки.

А ще спосіб нагадати світу про війну, яка вже понад рік триває в Україні. Про те, на що "руській мір" перетворив рідне місто українських "русалоньок". Внаслідок ворожих атак у Харкові знищено майже всі спортивні об'єкти.

Марта Фєдіна, призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи з синхронного плавання:

Для них нема нічого святого, до цього вже був і ХПІ зруйнований, "Акварена", тому "Локомотив" став не здивуванням. Тому що вони нелюди, вони роблять все, щоб знищити наш народ, зламати нас.

Але ж українців - не зламати! І наші синхроністки доводять це кожним своїм виступом. За рік повномасштабної війни команда здобула 15 медалей на світових і континентальних чемпіонатах. У серпні вибороли командне золото в Італії, де змушені були пів року пробути в евакуації.

Світлана Саідова, головна тренерка збірної України з синхронного плавання:

Національна збірна тримається на дисципліні, на вірі, перш за все, мені та керівництву. Адже це головне - не втратити довіру, спортсмени мають вірити тренеру. А тренер сказав: ми маємо зібратися, незважаючи ні на що, ми будемо виступати! Це був головний посил.

Про те, щоб ділити басейн із російськими спортсменками - і мови бути не може, наголошують синхроністки. Бо ті, хто мовчать про війну, а тим більше її підтримують, - теж співучасники злочинів, які щодня коїть в Україні армія рф.

Влада і Марина Алексіїви, призерки Олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання:

Одна написала, що дівчата - це "спасательная операция, это вам во благо, мы вас спасем". Інша писала, якщо вам потрібні гроші, я допоможу. А ми: "Навіщо нам твої гроші, у нас вбивають дітей, руйнують житло, все місто зруйноване". А вона: "Это вам во благо". Ну приїжджай у гості, я тобі покажу.

Марта Фєдіна, призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи з синхронного плавання:

Дякувати Боже, ми не бачилися з ними на міжнародних змаганнях і ми сподіваємося, що так і далі буде, тому що їм не місце у цивілізованому світі, на змаганнях. Точно спорт не може бути поза політикою зараз.

Нині українська збірна з синхронного плавання у Києві, готується до наступного етапу Кубку у Франції, де презентуватимуть нові програми.

Ви герої, ви маєте це знати, ви чуєте мене?

Право представляти Батьківщину на світових змаганнях дівчата називають своїм спортивним фронтом. Українські "русалоньки" готові знову і знову доводити: попри те, що росія щодня обстрілює українські міста, їй не під силу зламати українців та їхню волю до перемоги на будь-якому фронті.