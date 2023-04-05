Ринок у центрі Одеси! Як і в решті регіонів України, ціни на харчі тут постійно змінюються!

Ціни на продукти! Вони то зростають, то зменшуються. І такі гойдалки - вже останні кілька місяців! Особливо дивують ціни на, здавалось би, недорогий товар - як, приміром, цибуля чи морква.

Наш кореспондент в Одесі відвідав місцевий ринок: і дізнався - що по чому, що впливає на вартість харчів та як вона може змінитися найближчим часом.

Ринок у центрі Одеси! Як і в решті регіонів України, ціни на харчі тут постійно змінюються!

Для Олександра це насамперед про овочі. Чоловік не веде статистики, але приблизно підраховує!

Олександр Пелимський, житель Одеси:

Раніше, якщо я такий робив базар, це порядку 200 гривень було, а зараз це триста, чотириста вже.

Овочі Олександр придбав у Галини. Частину продукції жінка вирощує сама, частину - закуповує у фермерів. Каже, за останній місяць - основний набір подорожчав в середньому на п'ять гривень.

Капуста - була двадцять, стала двадцять п'ять - на п'ять гривень подорожчала, цибуля ріпчаста - п'ятдесят п'ять, а була сорок п'ять/п'ятдесят - і морква подорожчала - зараз пʼятдесят, а була сорок п'ять - і бурячок: тридцять, а був двадцять п'ять.

Продавчиня пояснює: справа в тому, що це торішні овочі - і цієї зими фермерам було дуже складно та накладно їх зберігати. Насамперед - через блекаути після ворожих атак: адже овочесховища працювали на генераторах!

Галина Апруда, продавчиня:

Ну, цей товар зберігається в холодильниках: та ж сама капуста, та ж сама морква - щоб зберігалася аж до весни - треба їй надати певну температуру. Ось в кого є холодильні камери, вони й зберігають. І через це вони приплюсовали електрику і всі свої витрати,

А що ж до сезонних овочів? За ними на ринок якраз прийшла пані Оксана. Жінка купує українські помідори - зараз вони сто сорок гривень за кіло. Ціна, каже, змінилася!

Оксана Поліщук, жителька Одеси:

Ну, у порівнянні - якщо вона була по сто гривень, сьогодні вона - сто сорок - тобто перед Великоднем десь за тиждень - то ціни вже починають підійматися!

Далі - огірки.

- Ось ці сто шістдесят. - А ці? - Сто сорок. - А ці? - Сто вісімдесят.

Оксана Поліщук, жителька Одеси:

Ну, були трішки дорожчі - тобто трішки ціна впала!

У списку також - зелень та редиска!

- Доброго ранку! І по чому у нас зелень? - Зелень у нас по п'ятнадцять гривень: укропчик, петрушечка, цибулька! - Редиска? - Редисочка у нас - сорок гривень, дуже гарна, смачна.

Оксана Поліщук, жителька Одеси:

Зелень - тримається та ціна, яка уже була місяць, два, три - тобто на зелень ціна не піднялася. Ну, редиска тільки - редиска тільки почалася, тому сорок гривень - це ще ціна нормальна.

А продавчиня - обнадіює: ціни незабаром знизяться.

Катерина, продавчиня:

Зелені буде більше, погоди стабілізуються, все буде добре - ціни будуть падати, на зелень будуть падати. Ну, якщо була п'ятнадцять - буде десять!

Здешевлення сезонних овочів прогнозує і продавчиня Галина. Мовляв, тиждень-два треба почекати - потеплішає - і буде вже новий врожай! А значить, і нова ціна.

Галина Апруда, продавчиня:

Капуста молода зараз йде імпортна, але буквально за тиждень - починається вже наша місцева з Ізмаїлу, з Рені. Картоплю молоду зараз перед Великоднем - обіцяли привезти уже першу - тепличну, звісно. Залежить все від цього: чим більше товару, тим ціна йде нижче, нижче і нижче.

Поки ж найпопулярніший товар у Галини - це гриби: їх активно купують люди, які дотримуються посту. Та яйця. Їх просто змітають - готуються до Великодня. І тут є позитивні зміни: вартість яєць зменшилася.

Олександра Ніколова, жителька Одеси:

- А яка була раніше ціна на яйця? - Ну, було більш десь сімдесят три, сімдесят чотири, сімдесят п'ять - десь так: ось вони щось скочили, а зараз вже по шістдесят гривень ми купляли сьогодні.

Втім, через свята ситуація в будь-який момент може змінитися.

Анастасія Жданюк, жителька Одеси:

От зараз попит буде на яйця, бо Великдень - будуть купувати на випічку, на паску, на крашанки - тому, може, трішечки буде зростати ціна, але загалом я вважаю, що трішечки вже стабілізується ситуація.

Тим часом, пенсіонерка Оксана продовжує, як тут кажуть, робити базар. На черзі - м'ясо!

- Яка ціна сьогодні на м'ясо? Що по чому?- Ну, ось ребра по сто вісімдесят свинячі, домашня свинина, сало зараз упало в ціні - по сто двадцять, по сорок - це товсте сало. Щодо яловичини: грудинка - сто двадцять, сто тридцять, антрекот - сто сорок, сто п'ятдесят, сто шістдесят - все залежить від віку.

Оксана Поліщук, жителька Одеси:

Ну, м'ясо подешевшало: до Нового року було по ціні двісті, двісті, двадцять, а доходило ось навіть у такій качалці - двісті п'ятдесят, триста гривень було.

Продавчиня це пояснює тим, що впала покупна спроможність українців. Але перед Великоднем м'ясо може подорожчати.

Валентина Степанова, продавчиня:

Нема людей! Люди повиїжджали, ми залишилися без покупця. Людина, якщо хоче вижити, вона йде бере щось подешевше - курятину, щось таке - а вже яловичину, свинину - вона не може купить.

Економіка країні працює в екстремальних умовах, через війну порушені логістичні шляхи, високі ціни на добрива та пальне - це все впливає на ціноутворення. І українці це розуміюють.

Оксана Поліщук, жителька Одеси:

Коли привозилися овочі з Туреччини, Іспанії, Єгипту - це все доставлялося морським транспортом, але морського транспорту як такого - у нас зараз немає. Тепер вони возять їх фурами - тобто ця доставка виходить дорожче.

Марія Колдарар, жителька Одеси: