Окупанти втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута - Череватий [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими 212 солдатів у районі Бахмута.
Про це повідомляє спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Там (у районі Бахмута - ред.) ведеться проривна операція, ворог продовжує атакувати. За цю добу сталося 245 обстрілів різними артилерійськими системами, 21 боєзіткнення. 88 окупантів було знищено, 124 - отримали поранення", - розповів Череватий.
Він додав, що українські військові збили три безпілотники ворога, знищили одну станцію радіоелектронної боротьби та три польові склади боєприпасів.
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