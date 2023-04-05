США планують передати Україні танки Abrams до кінця року [ Редагувати ]
Сполучені Штати планують передати Україні танки Abrams до кінця року.
Про це заявила заступник офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
"Підготовка (українських військових - ред.) ще не розпочалася. Наша мета - доставити їх (танки Abrams - ред.) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз", - заявила вона.
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