У Сильвіо Берлусконі виявили невиліковну хворобу - ЗМІ [ Редагувати ]
У колишнього прем'єр-міністра Італії та лідера партії "Вперед, Італія" Сильвіо Берлусконі діагностовано лейкемію - рак крові. Про це повідомляє Corriere della Sera та Reuters з повідомленням на джерела.
Лйкемія у 86-річного політика була діагностована на підставі аналізів, взятих під час попередньої госпіталізації з 27 по 30 березня. Тоді Сільвіо Берлусконі помістили до лікарні через підозру на пневмонію.
Corriere della Sera зазначає, що запалення легень може бути наслідком загальної ослабленості організму, спричиненого захворюванням крові.
З 5 квітня Сильвіо Берлусконі перебуває у реанімації в лікарні Сан-Раффаель у Мілані. Минулого тижня експрем'єр провів чотири дні у цій клініці, його виписали 30 березня. Берлусконі проходив медичне обстеження.
Сильвіо Берлусконі та володимир путін вважаються друзями. Вони неодноразово зустрічалися, у тому числі після того, як Берлусконі перестав обіймати державні посади в Італії. Берлусконі називав законною окупацію Криму і неодноразово відвідував півострів разом із путіним.
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