Переговори з рф щодо Криму: у Зеленського пояснили заяву [ Редагувати ]
Заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси, а проведення переговорів з росією щодо Криму - це лише одна можлива опція повернення півострова. Про це повідомляє ВВС Україна.
Так, він підкреслив, що метою України залишається повернення Криму. Переговори з рф - це лише імовірна опція.
Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб.
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