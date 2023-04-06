Заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси, а проведення переговорів з росією щодо Криму - це лише одна можлива опція повернення півострова. Про це повідомляє ВВС Україна.

Так, він підкреслив, що метою України залишається повернення Криму. Переговори з рф - це лише імовірна опція.