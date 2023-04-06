В Білорусі передумали розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею [ Редагувати ]
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У Білорусі передумали розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею. Оскільки з часів СРСР у країні збереглося понад 40 точок для ядерної зброї.
Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє "Белта".
"Білорусь вся знаходиться біля західних кордонів. Це західний форпост Союзної держави. Не обов'язково розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії. Можна розмістити де завгодно. Відстань і протяжність Білорусі - 600 км. Вона дозволяє розмістити де завгодно", - заявив він.
Вольфович додав, що в Білорусі дуже багато місць для розміщення ядерної зброї.
"На території Білорусі, коли був Білоруський військовий округ (за часів СРСР, - ред.), було понад 43 точки розміщення ядерної зброї. Вони всі збереглися - президент сказав", - додав він.
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