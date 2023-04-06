Благовіщення 2023: звичаї та традиції 7 квітня [ Редагувати ]
Щорічно 7 квітня християни східного обряду святкуватимуть Благовіщення. Воно вважається третім найважливішим у році церковним святом після Різдва та Великодня.
Цього дня віряни відзначають особливу подію з життя Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй, що народить Божого Сина, тобто сповістив благу звістку. Благовіщення відзначається за 9 місяців до Різдва, оскільки стільки триває вагітність. У Благовіщення Діва Марія дізналася про свою вагітність, а на Різдво – народила Ісуса.
Звичаї та традиції на Благовіщення
Під час цього свята у храмах проводять урочисті літургії в особливих блакитних шатах. Після літургії у небо випускають білих голубів як символ Святого Духа. Цього дня можна відвідати богослужіння та помолитися Богові, адже вважається, що на Благовіщення відкриваються небеса і Господь чує всі молитви.
На Благовіщення заведено збиратися за святковим столом. Хоча ще триває Великий піст 2023, на честь свята дозволяється їсти рибу та морепродукти. Також на Благовіщення освячують сіль у храмі та солять нею страви.
До свята віряни готуються заздалегідь - прибирають у будинку, перуть постільну білизну та скатертини, виносять старі речі. У Київській Русі на Благовіщення відзначали прихід справжньої весни та початок нового циклу життя. Тому будинок потрібно було ретельно прибрати з метою "очищення" від усього негативу.
На Благовіщення не можна займатися фізичною працею, лихословити і ворожити, решта дій у свято не під забороною.
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