Щорічно 7 квітня християни східного обряду святкуватимуть Благовіщення. Воно вважається третім найважливішим у році церковним святом після Різдва та Великодня.

Цього дня віряни відзначають особливу подію з життя Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй, що народить Божого Сина, тобто сповістив благу звістку. Благовіщення відзначається за 9 місяців до Різдва, оскільки стільки триває вагітність. У Благовіщення Діва Марія дізналася про свою вагітність, а на Різдво – народила Ісуса.

Звичаї та традиції на Благовіщення

Під час цього свята у храмах проводять урочисті літургії в особливих блакитних шатах. Після літургії у небо випускають білих голубів як символ Святого Духа. Цього дня можна відвідати богослужіння та помолитися Богові, адже вважається, що на Благовіщення відкриваються небеса і Господь чує всі молитви.

На Благовіщення заведено збиратися за святковим столом. Хоча ще триває Великий піст 2023, на честь свята дозволяється їсти рибу та морепродукти. Також на Благовіщення освячують сіль у храмі та солять нею страви.

До свята віряни готуються заздалегідь - прибирають у будинку, перуть постільну білизну та скатертини, виносять старі речі. У Київській Русі на Благовіщення відзначали прихід справжньої весни та початок нового циклу життя. Тому будинок потрібно було ретельно прибрати з метою "очищення" від усього негативу.

На Благовіщення не можна займатися фізичною працею, лихословити і ворожити, решта дій у свято не під забороною.