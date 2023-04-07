Ситуація на Бахмутському напрямку залишається важкою. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів заступник командира танкової роти, 93 ОМБР "Холодний Яр", старший лейтенант Олександр Куртєв.

"Ворог має перевагу в живій силі та вогневій. Якість порахунки та невдачі він може компенсувати. "М'ясний штурм" триває і не тільки м'ясний. Кацапи використовують всі сили, які є в наявності", - каже Олександр Куртєв.

За його словами, окупанти використовують все, що є в них в наявності.

"Не тільки вагнерівці воюють, а і кадрові військові - ВДВ, спецпризначенці. Вони застосовують все, що є в наявності. У них завжди є резерви", - додав Куртєв.