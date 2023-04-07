Прикарпаття засипає снігом. Місцями намело півметрові кучугури. Десятки машин застрягли у заметах. До снігопадів в квітні не були готові не лише дорожники та комунальники, але й водії, котрі вже встигли перевзути свої автівки на літню гуму. Як борються з негодою? Та коли повернеться весна?

Рясно засипати снігом Прикарпаття почало ще з вечора. І вже на ранок на трасах з'явилися колони застряглих автівок і обурених водіїв.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Ускладнений рух на відрізку дороги н10 Стрий-Чернівці-Мамалига у Калуському районі. Там наразі декілька фур стоїть і очікують підйому.

Прикарпатські патрульні вивели додаткові наряди - поки одні регулювали рух, інші - допомагають водіям вибиратися із сугробів. В посиленому режимі працюють вже добу і рятувальники.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській обл.:

Багато водіїв автомобілів перевзули на літню резину. Тому дуже часто зʼїзджають із проїждної частини. І на допомогу приходять рятувальники.

Негода вибила з графіку практично всі рейсові маршрути. Богдан привіз пасажирів із Долини до Івано-Франківська. Замість звчиної години - добирався більше двох.

Богдан, водій рейсового автобуса:

Дороги не посипані. Машини, фури поставали. Проїхати транспортом не можна. Поліція там їздить, щось пробують посипати, але слабенько, слабенько дуже.

Роман, водій рейсового автобуса:

Дорога - дурдом. Дуже, дуже слизько. Ніхто не чистить дороги, лід, зупинити машину дуже велика проблема.

Що ситуація на трасах Прикарпаття ускладнена - не заперечують і обласні шляховики. Кажуть, снігу випало більше - ніж можливості їхньої техніки.

Михайло Новосільський, заступник начальника Служби відновлення і розвитку інфраструктури в Івано-Франківській обл.:

В першу чергу ми приділяємо увагу дорогам міжнародного, національного і регіонального значення, а вже в другу - то дороги територіального значення. Техніки у нас вже трохи малувато, тому що деяка вже повиходила з ладу.

А ось у франківських комунальників - техніки вдосталь. Але вивести на дороги змогли лише третину. Кажуть: більшість машин переобладнали до літнього сезону.

Михайло Смушак, директор Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради:

Техніка взимку прогортає сніг, розсипає піщану суміш, а влітку ця сама техніка переобладнана здійснює поливання, використовується як вантажні автомобілі, як пилососи. І, звичайно, нам трішки важко було швидко зреагувати і одномоментно все посипати.

Через налипання мокрогу снігу на електродроти п'ять населених пунктів у гірських районах Прикарпаття залишилися без світла. Синоптики кажуть: снігопади в Україну приніс південо-західний циклон з півдня. Його епіцентр наразі - над Молдовою, і прямує в глиб Європи через Україну - на Польщу. У нас же на зміну снігу прийдуть дощі. Тож на водії чекає інша небезпека - ожеледиця та тумани на дорогах.

Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології:

На три дня ми очікуємо сталу температуру - денна буде 0-5 , 0-8 градусів тепла, а нічна нуль-пʼять морозу. І вже на 8, 9 квітня буде без істотних опадів. Буде пояснення, і однозначно буде пониження температури до нижче мінус пять.

Потепління синоптики обіцяють лише після Великодня. Водночас - в деяких навчальних закладах області до того часу вже запровадили дистанційне навчання.