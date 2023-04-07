Нові методи для відновлення наших бійців застосовують лікарі на Волині. У тиловий медзаклад військові потрапляють вже після першого термінового лікування для складних чергових операцій. У мирному житті такі травми медикам і не траплялись. Тепер вивчають і застосовують нові практики буквально за операційним столом.

39-річний Володимир - родом із прикордонного міста на Сумщині. Вже з перших годин великої війни він приєднався до лав захисників.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Наше місто було в окупації. Ми створили тероборону, і перший місяць обороняли місто.

Згодом підрозділ передислокували до Бахмуту.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Заступили ми на позиції на 2 доби. І після суток чергування пішов наступ. Був приліт, тільки не можу сказати чого, і відразу був шок. Були рука й нога, поки турнікети ставили, допомагали мені, тоді були травмування, шоковий стан був. Ішов прямий бій з ворогом… 5 людей було 300-х, і один без вісті 200-й.

До місця евакуації - 2 кілометра - Володимира тягнули 6-ро хлопців. На важко ураженій руці бійцю встановили апарат зовнішньої фіксації а для лікування - відправили у тил, до Луцька. Тепер волинські лікарі мають відновити роздроблену кінцівку.

Відкриту рану медики закриють клаптем шкіри на судинній ніжці. Це дозволить якнайшвидше відновити кровообіг. Загалом на чоловіка чекають щонайменше 3 операції.

Клапоть зараз виглядає блідим, але в принципі це нормально в перші декілька діб.

Волинські лікарі опановують нові методи хірургії кісток та відновлення кінцівок, щоб допомагати військовим.

Микола Пемпко, керівник напрямку "Хірургія кисті":

Пластика дефектів на судинній ніжці дозволяє максимально відновлювати функцію кінцівок, особливо це стосується дефектів, які є на кисті і на ділянках суглобів. Також у нашій клініці зараз розпочато і розвивається так звана ортопластика, або травмопластика.

В'ячеслава потрапив під мінометний обстріл, коли виносив пораненого з поля бою.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми 5-ро взяли пораненого, пішли на евакуацію, і нас накрило 120-м мінометом - усіх нас там поклало. При цьому евакуювали мене.

Чоловікові - 51 рік, родом із Житомирщини. Уламки снаряду посікли йому руки, плече та живіт.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Не пам'ятаю, коли прийшов до тями. Коло мене лежали поранені мої побратими, ноги в мене були цілі. Оскільки я стікав кров'ю, назустріч ішов один із побратимів, який надав мені першу медичну допомогу. Наклав мені на обидві руки турнікети.

В'ячеслав вже переніс кілька операцій.

Уже в післяопераційний період ми будемо бачити сухожилки, які будуть компенсувати пальці кисті.

Плече пацієнта - ще один виклик для лікарів. З такими складними травмами в мирному житті хірургам не доводилося стикатись.

Микола Галей, заступник директора лікарні:

Рвані рани досить великі, досить обширними. І надії на загоєння самостійне не дуже великі. Тому пластична хірургія, а особливо хірургія, якою займається зараз відділення кисті, - це хірургія лоскутів пересаджених, дуже актуальна.

Поранені і справді почувається ліпше.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Дякувати нашим лікарям, медперсоналу. Хай їм руки не болять, хай допомагають нашим воїнам, бо в нас ще багато незавершених справ, які треба нам ще закінчити й прогнати ворога з нашої землі.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України: