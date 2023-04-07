Начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла про нову тактику ворога.

"Ситуація залишається стабільно-важкою. Ворог продовжує обстрілювати населенні пункти у здовж лінії фронту та в тилових районах. За сьогоднішню ніч було обстріляно Очаківський напрямок. Знову продовжується використання керованих авіаційних бомб вздовж правого берега Дніпра, є постраждалі", - каже речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона попередила також про загрозу ракетного удару.

"Корабельне угруповання також динамічно міняється, оскільки погода змінюється. Як тільки закінчився шторм, вони вивели знов ракетоносії з 8 "Калібрами", це може свідчити про те, що знов буде готуватися удар. Наврядчи це буде масований ракетний удар, скоріше це буде точковий. Вони використовують мінімальний запас ракет", - додала Гуменюк.

За її словами, окупанти також застосовують лікати-винищувачі з яких спрямовують керовані авіаційні бомби.

"Вони (керовані авіаційні бомби - ред.) можуть сягати декількох десятків кілометрів від міста пуску. А самою бомбою можуть наносити досить суттєві руйнування", - сказала Гуменюк.