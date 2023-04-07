Окупанти несуть великі втрати: Іван Федоров розповів про "бавовну" в Мелітополі [ Редагувати ]
Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуації в Мелітополі.
"Майже вже другий тиждень у рашистів щось вибухає, хтось з колаборантів вибухає у своїх автівках. Щодня у них чергова бавовна. Вчора були гучні вибухи у Мелітополі. Ворог 4 дні поспіль звозив туди свою техніку та особовий склад. При цьому навмисно вимкнули зв'язок та інтернет. Але не вдалося їм це приховати", - каже мер Мелітополя.
Втрати окупанти несуть великі, каже Іван Федоров.
"Всі лікарні переповнені росіянами, так і є. Всі лікарні перероблені під військові шпиталі. Втрати ворога збільшуються. Як приклад, нещодавні вибухи на аеродромі. Ми бачили десяток карет швидкої допомоги, які їхали рятувати ворогів. Їх везли не до лікарні Мелітополя, а повезли до військового шпиталю. Ворог організував його у дитячому санаторії у місті Мелітополь. Лікарня Мелітополя дійсно переповнена, але цивільними. Це єдина лікарня, яка обслуговує людей. Всі інші лікарні ворог облаштував під військові шпиталі", - додав він.
Також Федеров розповів про оборону окупантами Мелітополя.
"На жаль, вони готують оборону. Вони побудували щонайменше 4 лінії оборони, від Запорізької лінії фронту до Мелітополя. Ще 2 тижні тому почали буду вати ще нові лінії оборони", - додав він.
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