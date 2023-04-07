"Російські війська просунулися в Бахмуті" - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В останні дні російські війська отримали новий імпульс у битві за Бахмут, поле того, як кінця березня їхнє просування сильно застопорилося. Найманці "Вагнера" та десантники, схоже, налагодили співпрацю.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
"росія досягла подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від міста знаходиться під серйозною загрозою. російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.
"Існує реальна ймовірність того, що на місцях "Вагнер" та командири Міноборони росії призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю", - зазначають у Міноборони Британії.
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