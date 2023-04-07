На чотириста восьму добу повномасштабного російського вторгнення окупанти атакують на чотирьох напрямках у той час, як українські бійці роблять усе можливе, аби вони пішли геть з нашої землі – за добу ліквідовано майже 500 рашистів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали: