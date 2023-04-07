ЗСУ "кришать" окупантів: за добу ліквідували майже 500 росіян [ Редагувати ]
На чотириста восьму добу повномасштабного російського вторгнення окупанти атакують на чотирьох напрямках у той час, як українські бійці роблять усе можливе, аби вони пішли геть з нашої землі – за добу ліквідовано майже 500 рашистів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3633 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7016 (+3) од,
- артилерійських систем – 2722 (+8) од,
- РСЗВ – 533 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 281 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+2).
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